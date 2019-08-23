حبس عامل بتهمة سرقة 43 ألف جنيه من كافيه بالنزهة

أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة 43 ألف جنيه من كافيه يعمل به بمنطقة النزهة، كما طلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وسرعة تحريات المباحث عن الواقعة.



البداية كانت بتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من "محمد. ر"، 36 سنة، مدير مالى بكافيه باكتشافه سرقة مبلغ مالى 43 ألف جنيه من داخل خزينة خاصة بالكافية عمله ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص العاملين السابقين والحالين بالكافيه محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ج ع"، 24 سنة، عامل بالكافيه، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته بالمعلومات والتحريات اعترف بسرقة المضبوطات بإسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقر بأنه نظرا لطبيعة عمله بالكافيه محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة فخطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلة المبلغ واصطناع نسخة من مفاتيح الخزينة واستولى على المبلغ المالى، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 40 ألف جنيه، واقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية وأضاف بتخلصه من المفتاح المصطنع المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتوالت النيابة العامة التحقيق.