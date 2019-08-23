"شعبة الملابس": تخفيضات هذا العام وصلت لـ50% لمواجهة الركود

قال يحيي زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن تخفيضات الأوكازيون هذا العام وصلت إلى 50% لمواجهه الركود الذي يضرب الأسواق.



وأضاف "زنانيري"، في تصريحات لـ" الدستور"، أن هناك تراجعا في المبيعات غير مسبوق هذا العام، مشيرًا إلى أن المستهلك غير أولوياته وأصبح هناك ترتيب أولويات.



وقال إن فكرة إقامة الأوكازيون منتشرة على مستوى العالم وتعمل على انتعاش السوق، وليست قاصرة على مصر، ومعظم المحلات تشارك في الأوكازيون للتخلص من المنتجات لديها وكذلك تحقيق هامش ربح، وتجنب الخسائر.



وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة لمصر خلال الفترة "يناير-يوليو" من العام الحالي بنحو 6% لتبلغ 967 مليون دولار مقابل 915 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.