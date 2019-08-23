جولة الحسم.. مَنْ يفوز فى انتخابات «الكنيست»؟





تزداد الساحة السياسية فى إسرائيل سخونة مع قرب إجراء انتخابات الكنيست فى ١٧ سبتمبر المقبل، وهى الانتخابات الثانية التى تجرى هذا العام بعد إخفاق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فى تشكيل حكومة ائتلافية.

ويواجه «نتنياهو» احتمالات واسعة للإطاحة به من منصبه، فى ظل إقدام منافسيه على طرح مبادرة تنادى بتشكيل حكومة وحدة وطنية بين اليمين واليسار دون انضمام الأحزاب الدينية، وهو ما يفقد زعيم «الليكود» قدرته على الاستعانة بالمجموعات الدينية التى طالما سهلت له السيطرة على الحكومة، ويدفعه نحو مناورات سياسية صعبة فى معركته من أجل البقاء.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية آخر «الخدع السياسية» التى لجأ إليها «نتنياهو» ومنافسوه استعدادًا للانتخابات، والمواقف الأخيرة لمعسكرات اليمين واليسار والوسط فى إسرائيل، بحثًا عن كسب أصوات الناخبين.





نتنياهو يحاول السيطرة المطلقة على حزبه.. ويحصن نفسه من «انقلاب ليبرمان»





يتحرك «نتنياهو» فى عدة اتجاهات متوازية، هذه الأيام، أولها ضمان السيطرة المطلقة على حزب «الليكود»، فعلى الرغم من عدم مواجهته منافسًا على رئاسة الحزب منذ ٢٠١٢، فإنه ما زال قلقًا من انقلاب قادة الحزب عليه، وتفكيرهم فى الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية دونه.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن «نتنياهو» جعل نفسه شخصًا لا يمكن لـ«الليكود» الاستغناء عنه، وفى ظل عدم وجود «خليفة» له يبدو أن أعضاء الحزب يفضلون بقاءه فى منصبه خلال الدورة المقبلة، موضحة أن قادة «الليكود» ما زالوا يخافون من «نتنياهو» ويثقون فى فوزه.

وإلى جانب ضمان السيطرة على «الليكود»، يحاول «نتنياهو» استثمار كل طاقته فى حملة انتخابية ضخمة ومؤثرة، وهو ما ظهر فى استعانته بمجموعة ضخمة من المستشارين المهنيين وشركات أبحاث الرأى لمساعدته فى الحملة.

وابتكر «الليكود» حيلة جديدة للحفاظ على فرص «نتنياهو» فى الاحتفاظ بمنصبه عبر إجبار أعضاء الحزب فى الكنيست على توقيع «تعهد ولاء»، يلزمهم بعدم طرح مرشح آخر للمنصب عقب الانتخابات المقبلة.

وتولى ديفيد بيتان، عضو الكنيست المقرب من «نتنياهو»، جمع التوقيعات، مهددًا بالكشف عن أسماء الذين يرفضون التوقيع، ما دفع الأعضاء للتسابق على مواقع التواصل الاجتماعى من أجل إظهار تأييدهم.

وجاءت هذه المبادرة بعد مقابلة صحفية أجراها أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، وأعلن فيها أنه ينوى التوجه إلى «الليكود» بطلب لتقديم مرشح بديل عن «نتنياهو» لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، حال رفض الأخير الموافقة على تشكيل ائتلاف حكومى مع قائمة «أزرق- أبيض» المنافسة، كما حدث بعد الانتخابات الماضية.

وقال «ليبرمان»: «إذا حدث ذلك سأذهب إلى الرئيس وأرفض أن أقترح مرشحًا، لكنى فى اليوم التالى سأذهب إلى أعضاء الليكود، وأقول لهم قدّموا مرشحًا آخر لرئاسة الحكومة، فلديكم العديد من المرشحين».

وفور الإعلان عن مبادرته، كشفت استطلاعات الرأى عن نجاح «إسرائيل بيتنا» فى تدعيم شعبيته فى الشارع وبين ناخبى اليمين الذى ينتمى إليه «نتنياهو»، ما تسبب فى قلق الأخير ومؤيديه.

ويخشى «نتنياهو» من انقلاب جمهور اليمين عليه بعد الانتخابات، بالإضافة إلى خشيته من احتمالات عقد صفقة سرية بين «ليبرمان» وعدد من الأحزاب، فى ظل تزايد الحديث عن رغبة «أفيجدور» فى الدفع لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين اليمين واليسار، لا تضم الأحزاب المتطرفة والأصولية، التى يستعين بها «نتنياهو» عادة لتحقيق أغلبية تسمح له بشكيل ائتلافه الحكومى.

وتزايدت مخاوف «نتنياهو» فى ظل استطلاعات الرأى التى كشفت ميل الجمهور من اليمين واليسار لتأييد فكرة «ليبرمان»، خاصة أن أصحاب التوجهات اليسارية فقدوا ثقتهم فى قدرة أحزابهم على تشكيل حكومة، ما يجعلهم أكثر انجذابًا لتكوين حكومة مشتركة مع اليمين، حال خروج المتدينين منها.

من جهته، نفى نفتالى بينت، وزير التعليم الأسبق أحد قيادات حزب «اليمين» الذى يشكل تحالفًا بين «اتحاد أحزاب اليمين» و«اليمين الجديد»، ما تردد من أنباء حول موافقة تحالفه، الذى يضم أحزابًا دينية متشددة، على استبدال «نتنياهو» بعد الانتخابات، مؤكدًا أن تحالفه سيوصى بأن يقوم الأخير بتأليف الحكومة عقب الانتخابات المقبلة.

ويسعى «ليبرمان» منذ بدء أزمته مع «نتنياهو»، التى أدت إلى استقالته من منصبه كوزير للدفاع فى نوفمبر ٢٠١٨ احتجاجًا على وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، إلى الإطاحة بالمجموعات الدينية المتشددة «الحريديم» التى تشكل دعمًا كبيرًا لتحالف «الليكود».

ورغم إعلانه قبل انتخابات أبريل الماضى، أن حزبه «إسرائيل بيتنا» سيدعم «نتنياهو» ليكون رئيس الوزراء المقبل، فإنه تراجع عن ذلك عقب الانتخابات، مبررًا ذلك برفضه سياسة الائتلاف الساعية إلى تمرير قانون يمنع تجنيد المتدينين، ما تسبب فى حل البرلمان.

ونجح «ليبرمان» على مدار سنوات فى اكتساب الشعبية عبر التركيز على قضايا المهاجرين الروس الذين وصلوا إلى إسرائيل فى التسعينيات، الذين يشكلون أكبر داعميه، إلا أنه تحول مؤخرًا إلى الاهتمام بمحاربة التشدد الدينى من أجل اكتساب المزيد من الأصوات.

وأعلن مؤخرًا فى إطار معركته ضد «الحريديم» أنه لن يوافق على المشاركة فى حكومة «ضيقة»، وأنه لن يوصى مستقبلًا بإسناد مهمة تأليف الحكومة إلى أى شخص لا يرغب فى إقامة حكومة وحدة وطنية.



مناورات مربكة لـ«أزرق- أبيض» تفقد التحالف جمهوره وتهدد مستقبله





ما زال اليسار الإسرائيلى غير قادر على تقديم نفسه للجمهور بصورة واضحة، مثلما حدث فى الانتخابات الماضية، حيث يرى مراقبون أن ائتلاف «أزرق – أبيض» المنتمى ليسار الوسط فشل فى تشكيل هوية واضحة له، الأمر الذى أصاب جمهوره بالتخبط، وهو يكرر الآن جميع الأخطاء السابقة.

ففى الانتخابات الماضية، لم يستبعد رئيس تحالف «أزرق– أبيض» بينى جانتس، عند حضوره للكنيست لتقديم قائمته الانتخابية إلى لجنة الانتخابات المركزية، إقامة حكومة وحدة وطنية بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

ثم تراجع فورًا وأدلى ببيان قال فيه: «ربما لم أسمع السؤال جيدًا، لقد جئت لأحل محل نتنياهو لا لأجلس معه»، مدعيًا أنه لم يسمع السؤال جيدًا، بسبب مشكلة مرضية يعانى منها فى أذنه اليمنى منذ خدمته فى الجيش.

أما فيما يخص برنامجه الحزبى، فالأمر لا يزال غامضًا، فعندما سُئِل «جانتس» عن موقفه من خطة السلام الأمريكية لحل النزاع الإسرائيلى- الفلسطينى المعروفة باسم «صفقة القرن»، قال إنه سيفعل ما هو جيد لإسرائيل، متجنبًا الإعلان بشكل صريح عن تأييده أو رفضه لصيغة حل الدولتين.

وأجرى «جانتس» جولة ميدانية فى غور الأردن، تعهد خلالها بالحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على هذه المنطقة، فى إطار أى اتفاق سلام يتم التوصل إليه فى المستقبل، ودعا لتبنى خطط لتحسين البنى التحتية للمستوطنات فى غور الأردن، وهو ما أصاب جمهور اليسار بالارتباك مرة أخرى.

الموقف الثالث، الذى شتت جمهور اليسار كانت الدعوات التى انطلقت من داخل معسكرى الوسط واليسار لبحث إمكانية تشكيل ائتلاف مستقبلى مع الحريديم «طائفة المتدينين اليهود»، حيث تستند هذه الدعوات إلى الافتراض أن «الحريديم» لا يشكلون جزءًا من كتلة اليمين، ويعتبرهم جماعة لديها تطلعاتها وأهدافها الخاصة، يمكن أن تشارك فى أى حكومة فى إسرائيل.

وأعلن مجموعة من الزعماء السياسيين اليساريين، وعلى رأسهم نيتسان هوروفيتس وإيهود باراك وستيف شافير، تحمل مسئولية اليسار كله، كفكرة وككيان سياسى، لكى يكون فى الكنيست جناح يسارى مهم لديه صوت واضح، ومن هنا خرج ما سمى «المعسكر الديمقراطى».

هذه القائمة الجديدة التى تحتاج إلى جذب أصوات من الخارج، تسعى إلى خوض حملة دقيقة ومركزة على «الموضوع العلمانى»، وربما كان «ليبرمان» هو الملهم لهم، عندما ارتفع إلى ٩ و١٠ مقاعد بفضل الضجة التى أثارها ضد «الحريديم» ودعواته لحكومة بدون أصوليين.

المقاعد العلمانية التى تسعى القائمة الموحدة للحصول عليها كانت تتطلع إلى بعض المطالب من تحالف «أزرق- أبيض»، فهناك من يغضب من نزعة التدين، ومن إغلاق المحال التجارية يوم السبت، ومن تصريحات «الحريديم» ضد النساء والمثليين.

جزء من هؤلاء الناخبين صوتوا فى الماضى لحزب «التغيير» أو «شينوى»، وهم يبحثون عن صوت أكثر وضوحًا فى مسائل الدين والدولة، لم يجدوه حتى الآن، وبعد أن أظهر حزب «أزرق- أبيض» عدم اهتمام بتلك القضايا، بدا أن «باراك» سيجذب هذه الأصوات.





مخاوف من وقوع عمليات تزوير.. وغضب من «تصوير الناخبين»





تدور العديد من الشبهات حول الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وتحديدًا فيما يتعلق بمتابعتها والرقابة عليها، وسط توقعات بعدم نزاهتها الكاملة، استنادًا لما حدث فى الانتخابات الماضية.

وأوضحت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن الانتخابات الماضية شهدت حضور ممثلى حزب واحد لعملية الفرز فى مئات صناديق الاقتراع، بينما لم يحضر مندوب عن المعارضة فى فرز ما يزيد على ١٠٠٠ صندوق، كما اعترف عدد من مسئولى لجنة الانتخابات المركزية بأن قدرتهم على اكتشاف التزوير كانت محدودة.

وأشارت إلى عقد صفقة بين حزب «يهدوت هتوراه» والأحزاب العربية لتبادل مندوبيها إلى لجان الانتخابات دون إطلاع اللجنة المركزية وذلك بالمخالفة للقانون، موضحة أن «أصوليين جلسوا فى مدن أصولية كمندوبين عن أحزاب عربية فيما لا يقل عن ١٣٠ صندوقًا، فيما جلس عرب فى مدن عربية كممثلين عن يهدوت هتوراه فى مخالفة لقانون الانتخابات».

كما أن حزب «الليكود» زود أعضاء لجان الصناديق الانتخابية المندوبين عنه فى البلدات العربية بـ١٢٠٠ كاميرا تصوير لـ«مراقبة نزاهة الانتخابات»، وهو ما تسبب فى خفض أعداد المصوتين العرب، وأغضب جميع متابعى الانتخابات.

وسمحت رئيس لجنة «٢١»، القاضية حنان ميلتسر، باستخدام هذه الأجهزة فى الحالات التى يُخشى فيها الـتأثير على نزاهة الانتخابات وسيرها المنتظم، وهو ما يرجح تكراره فى الانتخابات المقبلة.

