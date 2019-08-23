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أميرة ملش تكتب: «100 مليون صحة»

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:36 م
جريدة الدستور
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لم تقف الدولة عند مبادرة «١٠٠ مليون صحة» بل أعقبتها مبادرة أخرى وهى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن صحة المرأة لمواجهة سرطان الثدى
حملة ١٠٠ مليون صحة أرى أنها أهم إنجاز تحقق خلال السنوات الماضية.. فعلى مدار زمن طويل فقد المصريون صحتهم لأسباب كثيرة لعل أشهرها التلوث، والتعامل مع المواطن المصرى بمنطق أن المصريين معدتهم تهضم الزلط، وكان هذا المنطق هو بوابة مرور الفاسدين من أول استيراد الغذاء منتهى الصلاحية الذى على وشك الإعدام فى دول أخرى، إلى المبيدات المسرطنة.. صحيح أن الأمراض منتشرة فى جميع أنحاء الكرة الأرضية، لا جدال فى ذلك، ولكن مصر فيها أعلى معدلات الإصابة بأمراض بعينها، وكأنها استوطنت فيها.
لا يخفى على أحد أن التخريب فى صحة المصريين بدأ تقريبًا فى السبعينيات من القرن الماضى وحتى سنوات قليلة مضت، وروايات كثيرة تروى عن صفقات استيراد الأغذية الفاسدة، التى هى غالبًا لا تميت ولكنها تمرض بأمراض خبيثة مثل السرطان وفيروس «سى» والفشل الكلوى، وبيزنس الأغذية الفاسدة كان عبر تجار ورجال أعمال عندهم من الجشع وانعدام الضمير ما يكفى أمة، اعتمدوا على فقر المصريين وحاجتهم لطعام رخيص. فقد دفع الناس فاتورة الطمع والاستغلال من صحتهم وأرواحهم، وغياب الرقابة فى هذا التوقيت سمح بعبور هذه السموم لأجسادهم، وكان العبث بصحة المواطن المصرى سهلًا ويسيرًا فى حقبتى السبعينيات والثمانينيات تحديدًا، وللأسف لأن هناك أمراضًا تورث، فإن أجيال الأطفال التى جاءت فى فترة التسعينيات كثير منها ولد يحمل هذه الأمراض.. لذلك فإن الضرر والأذى كانا عابرين للأجيال، فجاءت أجيال جديدة ضعيفة ومريضة وفى نفس الوقت هى مستقبل هذا الوطن.
وبشكل أو بآخر تم تحجيم قصة الأغذية الفاسدة بسبب شيوع الأمر والأضرار التى لحقت بالناس، ولكن بعد فوات الأوان، ثم جاءت حقبة التسعينيات وما بعدها وجاء مع هذه الحقبة ما يعرف بالمبيدات المسرطنة التى أصابت المصريين فى مقتل. فمن نجا من الأغذية الفاسدة وقع ضحية المبيدات التى كانت أحد الأسباب المهمة فى إصابة العديد من المصريين وأطفالهم بمرض السرطان اللعين.. وهى القضية التى اتهم فيها وزير الزراعة الأسبق يوسف والى فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والذى تم اتهامه بالسماح بإدخال مبيدات زراعية مسرطنة للإنسان، وكانت القضية التى ظهرت عام ٢٠٠٠، وكان متهمًا فيها مع الوزير ٢١ مسئولًا ومتعاملًا مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعدى يوسف والى، الذى رفض المثول أمام المحكمة فى هذا الوقت، هى التى كشفت النقاب عن الكارثة التى لحقت بصحة المصريين، وأن هذه المبيدات والهرمونات التى تم استيرادها، كما جاء فى نص الاتهامات الموجهة للمتهمين تسبب أمراض الكبد والفشل الكلوى والسرطان وأمراض الدم والعقم، وأنه تم إدخالها البلاد عمدًا مقابل عمولات، مما يعد خيانة للوطن.
كل ما سبق أضيف إليه التلوث والإهمال الطبى خاصة فى المستشفيات الحكومية، ويعلم الجميع أحوال المستشفيات الحكومية البائسة فى مصر خاصة فى الأقاليم، فقد كانت فى بعض الأقاليم قرى ليست بها وحدة صحية أصلًا أو أنها موجودة ولا تعمل.. لذلك فإن القيادة السياسية الآن تدرك تمامًا ماذا حدث من تدمير لصحة المواطن المصرى عبر عقود مضت عانى فيها هذا الشعب من ويلات الفساد والإهمال فى ملف الصحة تحديدًا، والذى يعد من أبرز ملفات أى دولة متحضرة، وبوعى تام وضمير مستيقظ تقوم الدولة الآن بإصلاح ما أفسده الدهر فيما يخص هذا الملف، بمبادرة رئاسية بحملة ١٠٠ مليون صحة للكشف عن فيروس «سى» وعن أمراض أخرى مثل السكر والضغط والسمنة، أو ما يسمى الأمراض غير السارية.. والتى نجحت نجاحًا كبيرًا فى تقديم الرعاية والعلاج للمصريين، خاصة المصابين بهذه الأمراض، وقامت بتغطية محافظات الجمهورية كافة، حيث استهدفت إجراء المسح الطبى لأكثر من ٥٠ مليون مصرى.. ولم تقف الدولة عند هذه المبادرة، بل أعقبتها مبادرة أخرى وهى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن صحة المرأة وهى تعد ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة أيضًا، وهى للكشف عن صحة المرأة بشكل عام، إلى جانب القضاء على سرطان الثدى وترسيخ الفحص الذاتى والدورى، وبسبب انتشار مرض سرطان الثدى بين النساء، أعتقد أن هذه المبادرة تم الإعلان عنها، فى خطوة غاية فى الأهمية بالنسبة للسيدات اللاتى أصبح هذا المرض يهددهن بقوة، بل أصبح الشىء الأكثر رعبًا لهن طوال الوقت، وبالتأكيد الكشف المبكر عنه وعلاجه يحد من خطورته وانتشاره، وفى الزيارة الحالية التى يقوم بها مدير الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم لمصر- التى استغرقت يومين- وبعد زيارته بصحبة وزيرة الصحة لغرفة عمليات ١٠٠ مليون صحة، قدم الشكر للرئيس السيسى على هذه الحملة وقال إن المنظمة تدرس حاليًا كيفية الاستغلال الأمثل لحملة ١٠٠ مليون صحة خارجيًا وعلى المستوى العالمى، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته مصر.. وأعتقد أن هذه الحملات والمبادرات المرتبطة بالصحة لن تنتهى بل ستستمر واحدة تلو الأخرى للقضاء على المرض والحفاظ على صحة المصريين.
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