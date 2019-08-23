مصر تُرحب بخطوة إنهاء الخلاف بين أوغندا ورواندا

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن الترحيب بتوقيع رئيسيّ كل من رواندا وأوغندا على مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، وذلك في العاصمة الأنجولية لواندا مؤخرا، وبما يهدف لإنهاء أي خلافات بين البلديّن الشقيقين.



وأشاد البيان بهذه الخطوة الإيجابية التي تعكس جهد البلدين نحو تجاوز الخلافات بينهما من خلال الحوار وتعزيز التعاون.



وإذ تؤكد مصر - الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي- مُجددًا على أن السبيل الوحيدة للتعامل مع التحديات التي تواجه إفريقيا هى تفعيل مبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"، فإنها تدعو إلى الاستمرار في تعزيز مسار العمل الجماعي الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في السلام والتنمية.