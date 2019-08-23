8 أسباب دفعت "المركزي" لتخفيض أسعار الفائدة.. تعرف عليها
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:21 م
دعاء أبو العزمطباعة
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تخفيض سعر الفائدة لـ1.5 % ليصبح على الإيداع 14.25 % والإقراض 15.25% وهي لا شك خطوة في الطريق الصحيح.
وقال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"الدستور" إن التخفيض الثاني خلال عام 2019 رغم تثبيت البنك المركزي لسعر الفائده خلال أخر 4 اجتماعات للجنة السياسات.
وأكد السيد أن هناك عوامل وأسباب أدت إلى تخفيض سعر الفائدة، تتمثل في:-
1- انحفاض معدل التضخم بالسوق، ليصبح في الربع الأول والثاني من عام 2019 8.7% و5.90% في يونيو ويوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل منذ 4 سنوات، كما أنه خلال 2018 بلغ 13.2%، ومن المتوقع أن يكون خلال العام الجاري 11.2%.
2- انخفاض معدل الفائدة العالمية، وتوجه معظم البنوك المركزية على مستوى العالم إلى تخفيض الفائدة البنكية لتشجيع الاستثمار وعلى رأسهم البنك الفيدرالي الأمريكي، لتبلغ 2.25% وأن العالم سيواجه انكماش في معدل نمو الاقتصاد العالمي، ليصبح 2.9% بدلا من 3.6 % طبقا لتقديرات البنك الدولي وهذا يعني انخفاض حركة الاستثمار على مستوى العالم، وبالتالي فإن الدول تحاول جذب الاستثمار من خلال تخفيض أسعار الفائدة.
3- تحسن وضع الاقتصاد وزيادة معدلات النمو لتبلغ 5.6% سنويا في نهاية عام 2018 ومن المتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالي 20192020 إلى 6%.
4- رغبة البنك المركزي في تشجيع الاستثمار المباشر والتوسع في الحالي من خلال تخفيض سعر الإقراض وجذب الاستثمارات الجديدة وتحريك عجلة الاستثمار.
5- تحسن وضع الجنيه في مواجهة الدولار وارتفاع قيمته 150 قرش تقريبًا أي ما يعادل 8.5%.
6- استقرار أسعار البترول عالميًا في حدود 60 دولار للبرميل، ما يتماشى مع تقديرات واقتراضات الموازنة العامة 20192020 ما يعنى عدم وجود ضغوط تضخمية متوقعة.
7- صرف قيمة شهادات استثمار قناة السويس اعتبارًا من سبتمبر واستخدمت حصيلتها في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، وبالتالي توافر السيولة الكافية في السوق لتدشين المشروعات الجديدة والتوسع في الحالية.
8- تحقيق فائض أولي 2% في الموازنة العامة.
وقال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"الدستور" إن التخفيض الثاني خلال عام 2019 رغم تثبيت البنك المركزي لسعر الفائده خلال أخر 4 اجتماعات للجنة السياسات.
وأكد السيد أن هناك عوامل وأسباب أدت إلى تخفيض سعر الفائدة، تتمثل في:-
1- انحفاض معدل التضخم بالسوق، ليصبح في الربع الأول والثاني من عام 2019 8.7% و5.90% في يونيو ويوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل منذ 4 سنوات، كما أنه خلال 2018 بلغ 13.2%، ومن المتوقع أن يكون خلال العام الجاري 11.2%.
2- انخفاض معدل الفائدة العالمية، وتوجه معظم البنوك المركزية على مستوى العالم إلى تخفيض الفائدة البنكية لتشجيع الاستثمار وعلى رأسهم البنك الفيدرالي الأمريكي، لتبلغ 2.25% وأن العالم سيواجه انكماش في معدل نمو الاقتصاد العالمي، ليصبح 2.9% بدلا من 3.6 % طبقا لتقديرات البنك الدولي وهذا يعني انخفاض حركة الاستثمار على مستوى العالم، وبالتالي فإن الدول تحاول جذب الاستثمار من خلال تخفيض أسعار الفائدة.
3- تحسن وضع الاقتصاد وزيادة معدلات النمو لتبلغ 5.6% سنويا في نهاية عام 2018 ومن المتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالي 20192020 إلى 6%.
4- رغبة البنك المركزي في تشجيع الاستثمار المباشر والتوسع في الحالي من خلال تخفيض سعر الإقراض وجذب الاستثمارات الجديدة وتحريك عجلة الاستثمار.
5- تحسن وضع الجنيه في مواجهة الدولار وارتفاع قيمته 150 قرش تقريبًا أي ما يعادل 8.5%.
6- استقرار أسعار البترول عالميًا في حدود 60 دولار للبرميل، ما يتماشى مع تقديرات واقتراضات الموازنة العامة 20192020 ما يعنى عدم وجود ضغوط تضخمية متوقعة.
7- صرف قيمة شهادات استثمار قناة السويس اعتبارًا من سبتمبر واستخدمت حصيلتها في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، وبالتالي توافر السيولة الكافية في السوق لتدشين المشروعات الجديدة والتوسع في الحالية.
8- تحقيق فائض أولي 2% في الموازنة العامة.