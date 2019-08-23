8 أسباب دفعت "المركزي" لتخفيض أسعار الفائدة.. تعرف عليها

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تخفيض سعر الفائدة لـ1.5 % ليصبح على الإيداع 14.25 % والإقراض 15.25% وهي لا شك خطوة في الطريق الصحيح.



وقال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"الدستور" إن التخفيض الثاني خلال عام 2019 رغم تثبيت البنك المركزي لسعر الفائده خلال أخر 4 اجتماعات للجنة السياسات.



وأكد السيد أن هناك عوامل وأسباب أدت إلى تخفيض سعر الفائدة، تتمثل في:-



1- انحفاض معدل التضخم بالسوق، ليصبح في الربع الأول والثاني من عام 2019 8.7% و5.90% في يونيو ويوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل منذ 4 سنوات، كما أنه خلال 2018 بلغ 13.2%، ومن المتوقع أن يكون خلال العام الجاري 11.2%.



2- انخفاض معدل الفائدة العالمية، وتوجه معظم البنوك المركزية على مستوى العالم إلى تخفيض الفائدة البنكية لتشجيع الاستثمار وعلى رأسهم البنك الفيدرالي الأمريكي، لتبلغ 2.25% وأن العالم سيواجه انكماش في معدل نمو الاقتصاد العالمي، ليصبح 2.9% بدلا من 3.6 % طبقا لتقديرات البنك الدولي وهذا يعني انخفاض حركة الاستثمار على مستوى العالم، وبالتالي فإن الدول تحاول جذب الاستثمار من خلال تخفيض أسعار الفائدة.



3- تحسن وضع الاقتصاد وزيادة معدلات النمو لتبلغ 5.6% سنويا في نهاية عام 2018 ومن المتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالي 20192020 إلى 6%.



4- رغبة البنك المركزي في تشجيع الاستثمار المباشر والتوسع في الحالي من خلال تخفيض سعر الإقراض وجذب الاستثمارات الجديدة وتحريك عجلة الاستثمار.



5- تحسن وضع الجنيه في مواجهة الدولار وارتفاع قيمته 150 قرش تقريبًا أي ما يعادل 8.5%.



6- استقرار أسعار البترول عالميًا في حدود 60 دولار للبرميل، ما يتماشى مع تقديرات واقتراضات الموازنة العامة 20192020 ما يعنى عدم وجود ضغوط تضخمية متوقعة.



7- صرف قيمة شهادات استثمار قناة السويس اعتبارًا من سبتمبر واستخدمت حصيلتها في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، وبالتالي توافر السيولة الكافية في السوق لتدشين المشروعات الجديدة والتوسع في الحالية.



8- تحقيق فائض أولي 2% في الموازنة العامة.