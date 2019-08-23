إلغاء رحلات الطيران في تايوان استعدادا للعاصفة "بايلو"

قررت السلطات في تايوان إلغاء رحلات الطيران الداخلية في ظل استعداداتها لقدوم العاصفة الاستوائية "بايلو"، حيث أُصدِرت مسبقًا تحذيرات بشأن وقوع فيضانات بالجزيرة.



وأوضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الجمعة، أن العاصفة بايلو، المصنفة على أضعف مستوى من قِبل مكتب الطقس في تايوان، من المتوقع أن تصل قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لتايوان في وقت مبكر من السبت المقبل.



وقال مسؤولو الطقس بتايوان إن العاصفة تتحرك عبر المحيط باتجاه الشمال الغربي بمعدل 24 كيلومترًا في الساعة، فيما أشار المكتب إلى أن بايلو تقترب من تايوان حاملة رياحًا تبلغ سرعتها 126 كيلومترًا في الساعة.



ومن المتوقع أن تكتسب العاصفة المزيد من القوة لتصبح أول إعصار يصل الجزيرة من أكثر من عامين.

وكانت السلطات في تايوان أجْلت آلاف الأشخاص في وقت سابق، معظمهم من السياح، إلى مناطق آمنة بعيدًا عن الساحل الشرقي، ونشرت حوالي 34 ألف جندي جنوبًا مع تزايد احتمالات وقوع فيضانات.