غلق ٣ صيدليات بسبب أدوية مخالفة ومهربة في دمياط

شنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتورة جيهان الديب مدير عام الإدارة، حملات التفتيشية علي الصيدليات الخاصة شملت ١٠٥ صيدلية ومخزن أدوية، وضمت الحملات جميع مفتشي الصيدلة بالنطاق الجغرافي للمحافظة وعددهم ١٥ مفتش صيدلي.



وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير ٢٠ محضر ومخالفة، وكذلك تنفيذ الغلق الإداري لثلاثة صيدليات والعرض على محافظ دمياط؛ لاستصدار قرار غلق أخرى لمخالفة شروط الترخيص.



وتنوعت المحاضر ما بين وجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية مهربة ومحظور بيعها وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، بدون وجود فواتير، ووجود مستحضرات بصفة دوائية مجهولة المصدر.