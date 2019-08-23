منتخب الطائرة يفوز على الرأس الأخضر 3-صفر بدورة الألعاب الأفريقية

تغلب منتخب مصر للكرة الطائرة "رجال" على نظيره الرأس الأخضر بثلاثة أشواط نظيفة بالجولة الافتتاحية ضمن منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب.



وحسم المنتخب الوطني اللقاء لصالحه بواقع 25-19 و25-20 و25-17 ليحقق انتصاره الأول بمنافسات الكرة الطائرة التي تضم كذلك المغرب والجزائر والكاميرون ونيجيريا.