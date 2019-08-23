منتخب الطائرة يفوز على الرأس الأخضر 3-صفر بدورة الألعاب الأفريقية
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:56 م
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تغلب منتخب مصر للكرة الطائرة "رجال" على نظيره الرأس الأخضر بثلاثة أشواط نظيفة بالجولة الافتتاحية ضمن منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب.
وحسم المنتخب الوطني اللقاء لصالحه بواقع 25-19 و25-20 و25-17 ليحقق انتصاره الأول بمنافسات الكرة الطائرة التي تضم كذلك المغرب والجزائر والكاميرون ونيجيريا.
وحسم المنتخب الوطني اللقاء لصالحه بواقع 25-19 و25-20 و25-17 ليحقق انتصاره الأول بمنافسات الكرة الطائرة التي تضم كذلك المغرب والجزائر والكاميرون ونيجيريا.