هانيا مورو تفوز بذهبية 400 متر حرة بدورة الألعاب الإفريقية
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:56 م
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توجت السباحة المصرية هانيا مورو بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة، الذي أقيم اليوم الجمعة، ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية التي يستضيفها المغرب حاليا.
وحققت مورو زمنا قدره 4 دقائق و21 ثانية و36 جزءا من الثانية لتفوز بالمركز الأول، وتضيف الذهبية الثالثة لها بدورة الألعاب، التي تتصدرها مصر حتى الآن بعد تحقيق أكثر من 50 ميدالية متنوعة.
وحققت مورو زمنا قدره 4 دقائق و21 ثانية و36 جزءا من الثانية لتفوز بالمركز الأول، وتضيف الذهبية الثالثة لها بدورة الألعاب، التي تتصدرها مصر حتى الآن بعد تحقيق أكثر من 50 ميدالية متنوعة.