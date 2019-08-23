ناقة صالحة.. رواية جديدة لسعود السنعوسي عن الدار العربية للعلوم

صدر حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون، رواية "ناقة صالحة" للروائي الكويتي سعود السنعوسي.



ومن أجواء الرواية: "الشَّمسُ تطبخُ رؤوسنا. ولا ماء في قِربتي والعَرق لا يروي ظمأ. ليس لي ولا للصَّغير إلا الصَّبر على سياط الشَّمس، وحليب ضرعٍ زاحمْنا به الحُوار، ونبوءة بشَّرتني بها سحابةٌ لا تعود. أتكون الكويتُ سحابةً تُبشِّر بما لا يجيء؟ أم سرابًا لا يُضنيه نأيٌ أبدي؟ أم نجمة تُرشِدنا إلى كُلِّ الدُّروب إلا دربًا يؤدي إليها؟ يبدو أني أموت. أدركُها ميتة على ظهر ناقتي، وقتَ تدلفُ الحاضِرة مع ابنها يلتقيان ساري، ويلتقي ولدي من؟".



يذكر أن سعود السنعوسي روائي كويتي صدر له من قبل روايات سجين المرايا، ساق البامبو، فئران أمي حصة، وأخيرا ناقة صالحة.