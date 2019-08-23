ماتس فيلاندر: فيدرر قادر على اللعب حتى 2022

أكد نجم التنس السويدي السابق، ماتس فيلاندر، أن السويسري روجيه فيدرر قادر على مواصلة اللعب والمنافسة حتى 2022.



وقال فيلاندر، في تصريحات نقلتها مجلة "تنس وورلد يو إس إيه" الأمريكية اليوم الجمعة: "يبدو من الممكن خسارة فيدرر لقائين في الموسم، لكن هذا لا يؤثر كثيرا على أسلوب عمله وتدريبه وطريقة لعبه مباريات من خمس مجموعات".



وأضاف فيلاندر، الفائز بسبع بطولات جراند سلام خلال مسيرته: "سيكون حلما أن نعتقد بأن فيدرر سيكون تهديدا في بطولات الجراند سلام لخمسة أعوام أخرى، فهذا لن يحدث لكني أقول إن مسيرته الاحترافية قد تنتهي في 2021 أو 2022".



وأشار فيلاندر إلى أنه بحلول هذا الوقت ستكون مواجهة اللاعبين الشباب حاليا أمثال الكندي فيليكس أوجيه إيلياسيم واليوناني ستيفانوس تستسيباس ليست بالسهلة على الأسطورة السويسري الذي سيكون وصل إلى سن الـ40 أو الـ41.