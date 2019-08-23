سقوط موظف هارب من أحكام قضائية بالقطامية

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت قيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على موظف هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد فى قضية اختلاس بالقطامية.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط مباحث قسم شرطة القطامية وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط م م ش، 42 سنة، موظف ـ دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 11953749 لسنة 2018م عابدين "اختلاس" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.



بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبله.