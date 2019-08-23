تشافي يختار 20 لاعبًا لمواجهة النصر السعودي

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، قائمة اللاعبين التي ستغادر إلى الرياض غدًا السبت، لمواجهة النصر السعودي، الإثنين المقبل، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



وضمت القائمة 20 لاعبًا، هم:

سعد الدوسري، مشعل برشم، جهاد محمد، خوخي بوعلام، ياسر أبوبكر، حسن الهيدوس، سالم الهاجري، أكرم عفيف، عبدالكريم حسن، بيدرو ميجيل، أحمد سيار، طارق سلمان، بغداد بونجاح، حامد إسماعيل، عبدالعزيز الأنصاري، جابي، علي أسد، جونج، هاشم علي، حسين بهزاد.



وتغادر بعثة السد، بطائرة خاصة في السابعة مساء غدٍ إلى مدينة الرياض، ويترأس البعثة تركي العلي، المدير العام للنادي وتضم محمد غلام البلوشي المدير الرياضي، وعبدالله البريك مدير الفريق الأول، وأحمد الأنصاري المسؤول الإعلامي الأول، ومحمد سعيد إداري الفريق الأول، وعبدالعزيز الجعيدي، مدير فريق تحت 23 عامًا.



وتضم البعثة الجهاز الفني بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز، وسيرجيو أليجري مساعد المدرب، وأوسكار هيرنانديز مساعد المدرب، وإيفان توريس مدرب اللياقة، وتشافي فيرناندو مدرب الحراس، وديفيد براتس وسيرجيو غارسيا، وتوني لوبو للتحليل.