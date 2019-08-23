ضبط 66 ألف قلم ليزر محظور تداوله داخل مخزن بالمقطم

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت قيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن 66 ألف قلم ليزر محظور تداولة داخل مخزن بالمقطم.



تلقى اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المقطم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط ح ف، 26 سنة، المسئول عن مخزن كائن بدائرة القسم وعثر بداخل المخزن علي 55 كرتونة بداخلهم 66.000 قلم ليزر وجميعها مهربة جمركيا ومجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل البلاد.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.