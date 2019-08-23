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رياضة

نافاس ينفي رحيله عن ريال مدريد

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:14 م
جريدة الدستور
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حرص كيلور نافاس حارس مرمى فريق نادي ريال مدريد الإسباني على طمأنة جماهير فريقه بشأن استمراره مع فريق العاصمة الإسبانية خلال هذا الموسم.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية قد فجرت مفاجآة من العيار الثقيل، عندما ادعت بأن الدولي الكوستاريكي قدم طلبًا لإدارة النادي الملكي من أجل الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وعللت الصحيفة المقربة من أسوار سانتياجو بيرنابيو هذا الطلب من جانب صاحب الـ 32 عامًا بأنه غير راضٍ عن تحوله ليكون الحارس رقم 2 في الميرينجي خلف تيبو كورتوا الحارس الدولي البلجيكي القادم من تشيلسي الإنجليزي الصيف الماضي.

وذهبت تقارير صحفية للحديث عن بديل نافاس في اللوس بلانكوس، وأن حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا يريد التعاقد مع دييجو لوبيز جديد، إلا أن زين الدين زيدان المدير الفني للريال بدد هذه الشائعات خلال المؤتمر الصحفي اليوم عندما قال ” لا أرى الفريق دون كيلور نافاس، هو لاعب مهم بالنسبة لنا ولم أفكر بالتخلي عنه. هو لم يخبرنِ أيضًا بأنه يريد الرحيل، هو لاعب معنا”.

نافاس لم يكتفِ بتصريحات مدربه، بل خرج عبر حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، إنستجرام، مشيرًا إلى تركيزه الكامل مع ريال مدريد، وضع صورة له خلال تدريب الفريق وكتب “كل شيء جاهز.. دعونا نبدأ”.
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