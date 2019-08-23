محافظ قنا: مبادرة حياة كريمة تستهدف 8 قرى من الأكثر احتياجًا

قال محافظ قنا، إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يناير الماضي، تستهدف 8 قرى على مستوى 3 مراكز بالمحافظة، وتنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عبر وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم الجمعة، في قريتي السمطا بحري وأبو مناع بمركز دشنا، والتقى خلالها عددًا من المواطنين، موضحًا لهم أن استراتيجية الدولة المصرية للقضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجا تأتي من خلال الارتقاء بالمستويات الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر.



وأضاف المحافظ أن القرى المستهدفة من المبادرة تضم 3 قرى بمدينة أبوتشت هي: (بلاد المال بحري، سمهود، الحبيلات الغربية) و3 قرى بمدينة دشنا هى (أبومناع قبلي، نجع عزوز، السمطا بحري) وقريتان بمدينة فرشوط (نجع الحاج سلام، الدهسة)، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى تمكين الأسر في القرى الأكثر احتياجا من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.



وأكد أنه فور إطلاق المبادرة قامت المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ورؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى المستهدفة والجمعيات الشريكة، بإرسال فرق عمل لرصد احتياجات تلك القرى والأسر وإجراء بحث اجتماعى للأهالي بتلك القرى؛ لبيان المستحقين والبدء في توفير الاحتياجات اللازمة لهم من وصلات مياه وصرف صحى ورفع كفاءة المسكن وتوفير العلاج المناسب لهم، سواء من خلال الوحدات الصحية أو القوافل الطبية المجانية.

