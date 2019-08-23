صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام "اطلع بره"

أعلن المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد يوسف، تشكيل مباراة "اطلع بره" بطل جنوب السودان المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد "برج العرب" في إياب دور الـ64 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى، علي لطفي، وفي الدفاع، محمود وحيد ورامي ربيعة ومحمود متولي وأحمد فتحي، وفي خط الوسط، عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي "قفشة"، وفي الهجوم، جونيور أجاي وصلاح محسن، بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وجيرالدو.



يذكر أن الأهلي حقق فوزا كبيرا في لقاء الذهاب برباعية نظيفة الذي استضافه أيضا ملعب "برج العرب" بعد موافقة الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر.