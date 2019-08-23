إيكاردي يعود لتدريبات إنتر ميلان

عاد الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لتدريبات فريقه لأول مرة مساء الجمعة بعد غياب طويل، وهو ما يؤكد استمراره مع الفريق هذا الموسم.



ودخل إيكاردي في صدامات عديدة مع إدارة النادي والإيطالي لوتشيانو سباليتي، مدرب الفريق السابق، طوال الموسم الماضي، ليصدر قرار بنزع شارة القيادة منه، قبل وصول الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني الحالي، الذي أصدر قرارا بإبعاده تماما عن قائمة الفريق.



ولم يشارك إيكاردي في تدريبات إنتر ميلان الجماعية منذ بداية فترة الإعداد للنيراتزوري، حيث كان يتدرب منفردا بعد قرار كونتي باستبعاده من حساباته في الموسم الجديد.



وذكرت قناة "سكاي سبورت إيطاليا" أن إيكاردي تم إبلاغه بالعودة للتدريبات على ملعب "سان سيرو" مساء الجمعة مع الفريق.



وأشارت القناة إلى أن إيكاردي قرر البقاء مع الإنتر في الموسم الجديد، وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويسعى الدولي الأرجنتيني لإقناع كونتي لإعطائه فرصة للمشاركة مع الفريق وإثبات قدراته.



وكانت تقارير أشارت لدخول أندية يوفنتوس ونابولي وروما في مفاوضات مع إيكاردي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكن الأخير رفضها ويفضل البقاء.



وينتهي عقد إيكاردي (26 عاما) مع إنتر ميلان في صيف عام 2021، وقد انضم للفريق في صيف عام 2013 قادمًا من سامبدوريا.



يذكر أن إيكاردي (26 عامًا) خاض 219 مباراة بقميص "النيراتزوري" في مختلف البطولات، سجل خلالها 124 هدفًا وصنع 28.



وشارك إيكاردي في 37 مباراة مع الفريق اللومباردي بمختلف المسابقات خلال الموسم الأخير، سجل خلالها 17 هدفا وأسهم بـ5 تمريرات حاسمة.