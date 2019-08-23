ميسي جاهز للمشاركة مع برشلونة أمام ريال بيتيس

أصبح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي جاهزا للمشاركة مع فريقه نادي برشلونة الإسباني بمباراة ريال بيتيس في الليجا الأحد المقبل، بعد تعافيه من إصابة تعرض لها.



وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم الجمعة إن ميسي يتدرب حاليا بكل قوة إلى جانب زملائه، لكن المدير الفني إرنستو فالفيردي لم يقرر بعد ما إذا كان النجم الأرجنتيني سيبدأ اللقاء أساسيا أم من على مقاعد البدلاء.



وأشارت الصحيفة إلى أن الحصة التدريبية للفريق المقررة غدا السبت ستحدد بشكل أكبر أي الأمرين أقرب، موضحة أن هناك حاجة للتعامل بحذر مع عودة ميسي للعب بعدما جاء متأخرا من المشاركة مع منتخب التانجو في كوبا أمريكا ثم تعرضه للإصابة.



ولن يلعب الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي أو المهاجم الأوروجوياني لقاء بيتيس للإصابة أيضا، مما يجعل الفرنسي أنطوان جريزمان الوحيد المؤكد مشاركته في المواجهة حيث سيغيب كذلك الجناح الإسباني كارلس بيريز.