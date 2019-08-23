برشلونة يرفض التخلي عن فيدال لإنترميلان

رفضت إدارة نادي برشلونة الإسباني، رحيل لاعب خط وسط فريقها، الدولي التشيلي أرتورو فيدال، على سبيل الإعارة إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وكشفت صحيفة "El Mundo Deportivo" الإسبانية، أن إدارة "البارسا"، رفضت العرض المقدم من قبل إنتر لاستعارة صاحب الـ 32 عاما.

وأشارت إلى أن الفريق الإيطالي، يرغب في استعارة الدولي التشيلي مع بند يلزمه شراء اللاعب في الموسم المقبل، لكن الفريق الكتالوني يريد بيع اللاعب هذا الموسم مقابل 20 مليون يورو.

وانضم فيدال إلى برشلونة عام 2018 قادما من بايرن ميونخ الألماني، مقابل 20 مليون يورو، بعقد يمتد لثلاث سنوات، وخاض 33 مباراة مع "البارسا" سجل خلالها ثلاثة أهداف.

