لامبارد: نريد تحقيق الفوز في كل مباراة

اعترف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، بأنه يشعر بقلق كبير بسبب عدم تحقيق فريقه أي انتصار منذ بداية الموسم الحالي.



ولعب تشيلسي مباراتين في الدوري الإنجليزي، حيث خسر الأولى 0-4 ضد مانشستر يونايتد وتعادل في الثانية 1-1 مع ليستر سيتي، كما خسر لقب السوبر الأوروبي بركلات الترجيح لصالح ليفربول بعد نهاية مباراتهما بالتعادل 2-2.



وقال لامبارد، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة نوريتش سيتي السبت في الجولة الثالثة من البريمييرليج: "بالطبع أشعر بالقلق، لأنك كمدرب تريد تحقيق الفوز في كل مباراة".



وأضاف: "لقد أظهرنا بعض الأمور الجيدة في المباريات السابقة، ولكن نحن لسنا في المكان الذي نريده".



وأكمل: "صحيح أنه ليس من السهل تغيير كل شيء دفعة واحدة، ولكن عليك أن تستمر في العمل بجد، وأعتقد أننا سوف نستمر في التحسن".



وفيما يخص تطلعات الفريق هذا الموسم، خاصة في ظل حرمانه من إبرام تعاقدات لفترتي انتقالات كعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب خرقه لوائح ضم اللاعبين الصغار، يعتقد لامبارد أن الأمور ستكون صعبة، خاصة على صعيد المنافسة على المقاعد الأوروبية.



وأتم: "لقد كان الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي متقدم بشكل واضح على الجميع في العام الماضي، وأعتقد أن وجود استثمارات في أندية أخرى على غرار ما حدث مع ولفرهامبتون، يجعل المنافسة على المراكز الأربعة أو الست الأولى صعبة للغاية".



يذكر أن تشيلسي أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الثالث، ليضمن المشاركة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.