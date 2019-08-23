بوكيتينو: أثبتنا قدرتنا في مواجهة مانشستر سيتي

أشاد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي بإيجابية فريقه في مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



ويلعب توتنهام أمام نيوكاسل يوم الأحد في الجولة الثالثة من البريمييرليج.



وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي للقاء: "بداية الموسم الحالي إيجابية بالنسبة لنا، لقد أثبتنا قدرتنا على مواجهة مانشستر سيتي وانتزاع نقطة منه".



وأضاف: "أنا شخص إيجابي ومتفائل دائما، وبالطبع سعيد بالطريقة التي بدأنا بها".



وتابع عن تطور فريقه هذا الموسم: "في هذه اللحظة من الصعب أن نرى، فيجب أن تكون قادرا على المنافسة، ومن الصعب في الوقت نفسه أن تتحسن بالوتيرة التي تريدها وبالسرعة التي تصبو إليها".



وواصل: "نحتاج إلى التحلي بالصبر ومحاولة إيجاد الطريقة نفسها التي نتنافس بها للتأكد من أننا سنقدم أداءً جيدًا".



وأوضح: "أعتقد أنه سيكون من الجيد إنهاء تلك الفترة ضد نيوكاسل وأرسنال، وبعد ذلك عندما تغلق سوق الانتقالات في أوروبا ستكون مفيدة للغاية لفريق مثلنا".



وأتم متحدثا عن عدم مشاركة يان فيرتونخين حتى الآن مع الفريق هذا الموسم: "أعتمد على أفضل اللاعبين الموجودين في ذهني للعب، فإذا لم أشرك شخصا ما فهذا لأنني أعتقد أن هناك شيئا آخر في رأيي هو الأفضل وهذا واضح للغاية".



وتغلب توتنهام على أستون فيلا بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى للبريمييرليج، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-2.