إصابة ندومبيلي تبعده عن مواجهة نيوكاسل

تلقى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لـتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، أخبارا سيئة عقب تأكد غياب الثنائي المنضم حديثا، تانجي ندومبيلي وريان سيسيجنون إضافة إلى خوان فويث عن مباراة الفريق أمام نيوكاسل، السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.



ويغيب تانجي ندومبيلي بعد الإصابة خلال تدريبات الفريق، علما بأن اللاعب الفرنسي انضم حديثا لصفوف السبيرز في صفقة قياسية بلغت 60 مليون يورو قادما من أولمبيك ليون.



أما خوان فويث فيعاني من إصابة على مستوى الكاحل، وما زال في حاجة للتأهيل، وتعرض ريان سيسيجنون الوافد الجديد أيضا من صفوف فولهام، لآلام على مستوى أوتار الركبة ما يمنعه من المشاركة أمام نيوكاسل.



على جانب آخر تأكدت عودة النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين بعدما أنهى عقوبة الإيقاف، فيما اقترب ديلي ألي من تدعيم توتنهام عقب مشاركته في التدريبات الجماعية وسيخضع لاختبار طبي أخير من أجل تحديد موقفه من خوض اللقاء.



ويحتل توتنهام المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، عقب الفوز على أستون فيلا بنتيجة 3-1 بالجولة الأولى