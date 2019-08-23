جوارديولا يعلن دعمه لتقنية الفيديو

اعترف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه تفاجئ بنجاح لاعب خط وسطه ديفيد سيلفا في إنجلترا، مشددا في نفس الوقت على دعمه لتقنية حكم الفيديو في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويلعب سيلفا آخر مواسمه مع السيتي، حيث أعلن نيته الرحيل بنهاية الموسم الحالي عقب نهاية عقده، وذلك بعد مسيرة طويلة بدأت منذ عام 2010، حقق خلالها مع الفريق مختلف الألقاب المحلية.



وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بورنموث السبت في الجولة الثالث من الدوري الإنجليزي: "أخطأت حينما اعتقدت بعدم إمكانية نجاح ديفيد سيلفا في الدوري الإنجليزي.. هو أحد أفضل اللاعبين الذين عرفتهم في مسيرتي التدريبية".



وأضاف: "لقد اعتقدت أنه لن يستطيع النجاح في إنجلترا، لكنه لاعب مذهل واستثنائي".



من ناحية أخرى، شدد جوارديولا على دعمه تقنية حكم الفيديو، رغم أنها حرمت فريقه من تحقيق انتصار قاتل على توتنهام في الجولة الماضية، بعدما ألغت هدفا في الوقت الضائع سجله البرازيلي جابرييل جيسوس، بعدما لمست الكرة يد المدافع إيمريك لابورت، لتنتهي المواجهة بالتعادل 2-2.



يقول جوارديولا: "أتقبل تطبيق تقنية الفيديو لأنها توفر العدالة على الرغم من ضرورة وجود وقت للتكيف عليها في الدوري الإنجليزي، ولكن الأكيد أنها ستساعد الحكام بصورة أكبر".



وفي سياق متصل، أعلن جوارديولا جاهزية ظهيره الأيمن البرتغالي كانسيلو للظهور للمرة الأولى مع الفريق، وذلك خلال مواجهة بورنموث.



يذكر أن كانسيلو انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى السيتي قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 35 مليون يورو، بالإضافة إلى الاستغناء عن البرازيلي دانيلو لليوفي.