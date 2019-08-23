نيدفيد: ساري سيعود بعد عودة التوقف الدولي

كشف بافل نيدفيد، نائب رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، موعد عودة المدرب ماوريسيو ساري لقيادة الفريق، بعدما تعرض لوعكة صحية ستحرمه من التواجد معه في أول مباراتين بالموسم.



ومن المقرر أن يفتتح اليوفي موسمه بمواجهة خارج الديار ضد بارما، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، لكن مدربه الجديد لن يتواجد على مقاعد البدلاء، بسبب إصابته بالتهاب رئوي.



وظهر نيدفيد في مؤتمر صحفي، الجمعة، بدلا من ساري، للحديث لوسائل الإعلام، حيث قال: "لقد تغيرنا كثيرا، لكنها ليست سنة انتقالية، وساري سيعود بعد فترة التوقف الدولي".



وأضاف: "لن أركز فقط على الهجوم، فهناك تنافسية شديدة في مختلف الخطوط، لكن يتوجب على الجميع التحلي بالاحترافية".



ورفض نيدفيد الحديث عن تحركات ناديه في سوق الانتقالات، تاركا الأمر للمدير الرياضي، فابيو باراتيسي، الذي أشاد بنجاحاته في عملية البيع جنبا إلى جنب مع التعاقدات الجديدة.



وفتح نيدفيد الباب أمام التعاقد مع لاعبين جدد هذا الصيف، قائلا: "فترة الانتقالات لم تغلق بعد، وسنرى الفرص المتاحة أمامنا دون أن نستسلم، فوضعنا المالي بخير".



وبسؤاله عن وضع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، قال نيدفيد: "ديبالا لم يكن أبدا مشكلة بالنسبة لنا، فهو لاعب رائع ونحن سعداء بامتلاكه، فالمدرب يستخدمه كمهاجم وهمي، وفي هذا المركز أبلى بلاء حسنا".



وفيما يتعلق بالأرجنتيني جونزالو هيجوايين، قال نيدفيد: "إنه من بين أفضل 3 مهاجمين في العالم، ونحن سعداء بتواجده معنا، كما أنه ظهر بمستوى مميز خلال فترة الإعداد".



وفي ختام تصريحاته، أكد نيدفيد عزم يوفنتوس على الفوز بكافة الألقاب هذا الموسم، خاصة دوري الأبطال، الذي أكد أنه هدف رئيسي للفريق دون الهوس به، مضيفا: "أؤمن بأننا نمتلك أحد أفضل التشكيلات في أوروبا".