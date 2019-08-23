مدرب توتنهام: أنا لست عالمًا أو كيميائيًا

يرى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، أنه من الأفضل ترك التجارب للعلماء والكيميائيين، ردًا على سؤال حول إمكانية إجراء تعديلات على تشكيلته عند مواجهة نيوكاسل المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل.



وخسر نيوكاسل 0-1 أمام أرسنال في الجولة الافتتاحية ثم خسر 1-3 ضد نوريتش سيتي.



وقال بوكيتينو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ردًا على إمكانية إجراء تجارب على التشكيلة: "تجارب؟، أنا لست عالمًا أو كيميائيًا".



وتابع: "نحن مدربون ونقوم بعملنا ولا نجري تجارب بل ندرب أشخاصًا يملكون القدرة على لعب كرة القدم وهذا ما في الأمر".



وأضاف: "لا تقارنوننا مع الأطباء أو الأشخاص الذين يدرسون كثيرًا في الجامعات، أحترم هؤلاء جدًا، التجارب تساعد في الحياة، لكنني مجرد مدرب لكرة القدم".



من ناحية أخرى، شدد المدرب الأرجنتيني على أن مواطنه جيوفاني لو سيلسو القادم من ريال بيتيس هذا الصيف بعيد عن خوض مباراة كاملة بسبب حالته البدنية، مضيفًا: "موقف لو سيلسو لن يكون سهلًا لأنه مدد عطلته بعد كوبا أمريكا، ولم يقم بفترة إعداد كافية ولم يتدرب كثيرًا وتعاقد معنا بعد أسبوع دون تدريب".



وأتم: "هو يتدرب جيدًا الآن ونحتاج لمنحه الوقت ولن نتوقع منه الكثير حاليًا".



ويعود لاعب الوسط ديلي آلي أمام نيوكاسل بعد غيابه عن انطلاقة الموسم بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية، كما يعود سون هيونج مين بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لـ3 مباريات الممتدة من الموسم الماضي.