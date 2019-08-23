محافظ قنا يتفقد محطة كهرباء نجع حمادى الجديدة ومجمع الصناعات الصغيرة

أجرى محافظ قنا، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينة نجع حمادي لمتابعة مشروع إنشاء محطة كهرباء نجع حمادى الجديدة، والذي تبلغ تكلفته المالية نحو مليار جنيه، بجانب الأعمال الإنشائية بمشروع إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 700 مليون جنيه، بمرافقة عدد من القيادات التنفيذية ومهندسي الشركات المنفذة لتلك المشروعات.



وتفقد المحافظ خلال جولته أعمال التشطيبات بمحطة محولات نجع حمادي الجديدة بجهد 500 كيلو فولت، والتي تقع على مساحة 250 ألف متر مربع، وتتكون من 3 مباني (مبنى محطة 500 ك.ف، مبنى محطة 220 ك.ف، مبنى محطة 66 ك.ف)، بالإضافة إلى مبنى الكنترول، ويستقبل الكهرباء من محطات التوليد ببني سويف وطاقتها 4800 ميجا ومحطة بنبان بمحافظة أسوان لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وقدرتها 2000 ميجا، وذلك عبر خطوط كهرباء رباعية الحزمة جهد (500 ك.ف) ومن ثم توزيعها على التجمعات العمرانية والمشروعات الاستثمارية سواء داخل المحافظة أو خارجها.



وأطلع "الهجان" على سير العمل بمجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة الذى يجرى إنشاؤه على مساحة 300 ألف متر مربع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقامة 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة بهدف دعم قطاع الصناعة.. وأوضح أن المجمع يضم 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 250 و480 مترا مربعا موزعة على 28 هنجرا ويوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 آلاف فرصة أخرى غير مباشرة.



كما تفقد المحافظ أعمال حفر مأخذ محطة مياه أبو دياب شرق بمركز دشنا بطول أربعة كيلو مترات على النيل، مشددا على ضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ورديات العمل للانتهاء من الأعمال الإنشائية في أقرب وقت ممكن.



كما تابع المحافظ سير العمل بمحطة مياه السمطا النقالي والتي تعمل بطاقة 105 لترثانية، مؤكدًا أن المحافظة لا تألو جهدا فى إنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير القائم منها لتوفير مياه الشرب النظيفة للمواطنين.