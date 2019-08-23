أقوى الأندية العربية تشارك فى النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية

حصلت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من بطولة مصر الدولية لكرة السلة، على موافقة عدد من أقوى الأندية العربية، للمشاركة في البطولة المقرر انطلاقها في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر المقبل، بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.



ووافقت أندية الاتحاد والزمالك والجزيرة والأهلي من مصر، والحكمة والشانقيل من لبنان، والنجم الساحلي التونسي، وجمعية سلا المغربي، على المشاركة في البطولة.



ومن المقرر أن تجرى فعاليات البطولة التي ستقام برعاية وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور جماهيري.



وقال الدكتور مجدي أبوفريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، إنه يدعو الجميع للمشاركة في الحدث الرياضي الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى في مصر، معربًا عن آماله في أن تخرج البطولة بالشكل الرائع الذي يليق بمكانة وقيمة مصر الكبيرة في المنطقة.



وقال الحسيني سمير، نجم مصر والزمالك السابق، ورئيس مجلس إدارة شركة "فاست بريك" للخدمات الرياضية، الشركة المنظمة للبطولة، إن هذا الحدث يأتي امتدادًا لنجاح مصر في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، ونجاح فريق كرة اليد في التتويج ببطولة العالم للناشئين بمقدونيا، ويأتي انعكاسًا لإظهار الوجه الحضاري والأمني والتنظيمي لمصر أمام العالم.