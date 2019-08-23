كلوب يؤكد صعوبة تحديد موعد عودة أليسون للمشاركة مع ليفربول

اعترف المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، بصعوبة تحديد موعد عودة الحارس البرازيلي أليسون للمشاركة في المباريات مع الريدز، مشيرا إلى أن عودته ليست قريبة.



وقال كلوب، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد أمام آرسنال بالبريميرليج حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم الجمعة، إن "أليسون ليس قريبا إلى هذه الدرجة. هو بمزاج جيد ولا يوجد موعد في ذهني. هو يتدرب بشكل مناسب. وتناولت الغداء معه اليوم، على الأقل بإمكانه تناول الطعام".



وأعرب المدرب الألماني عن اعتقاده بأن لاعب خط وسط الفريق، أليكس أوكسليد - شامبرلين في أفضل حالاته خاصة من الناحية الذهنية بعدما وقع عقدا جديدا مع النادي هذا الأسبوع.



وشدد مدرب ليفربول على أهمية عدم التراخي من جانب لاعبيه بعد تحقيق لقب السوبر الأوروبي بالفوز بركلات الترجيح على تشيلسي حيث أثبتت مواجهة ساوثهامبتون بالجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز بأنها مثلت تحديا كبيرا، مما يحتم مساندة كل اللاعبين لبعضهم البعض.

ولن يكون الدولي الغيني نابي كيتا جاهزا لمواجهة آرسنال حيث أشار مدرب الريدز إلى أن اللاعب يواصل عملية التعافي من إصابة تعرض لها بمبارة السوبر الأوروبي والتي قد تصل مدتها لأسبوعين آخرين.



وأشار مدرب ليفربول إلى صعوبة التكهن بنتيجة المواجهة أمام آرسنال في ظل الإمكانات الهجومية لدى كلا الفريقين، مؤكدا على ضرروة إظهار لاعبيه الشجاعة والاستعداد لمباراة كهذه تأتي في وقت مبكر من الموسم.