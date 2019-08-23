ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء نحو 14 سفينة.



وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الجمعة، إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت نحو 15720 طن يوريا و1600 طن داى امونيوم و4000 طن فوسفات و500 طن كسب صويا.



وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 45257 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص نحو 15044 طنا، مشيرا إلى أنه قد غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1293 طن قمح، كما غادر الميناء 95 سيارة نقل محملة بـ 4144 طنا من القمح.