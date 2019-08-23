مساعد ترامب: لست قلقا من التعريفات الصينية الجديدة

قال أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة،:"إنه ليس قلقا بشأن التعريفات الجمركية الانتقامية الجديدة التي أعلنت الصين فرضها على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار".



ونفى بيتر نافارو مدير مكتب سياسة التجارة والتصنيع الأمريكي، والذي يعَد أحد الأصوات القوية المؤيدة لسياسات الحمائية في محادثات التجارة الأمريكية، أن يكون التحرك الصيني الأخير مفاجئا للبيت الأبيض، وقلل من التأثير المحتمل للتعريفات الأخيرة على الولايات المتحدة، حسب ما نقلت عنه مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.



وفي آخر تصعيد للتوتر بين واشنطن وبكين حول ملف التجارة، أعلنت الصين، اليوم، اعتزامها فرض تعريفات جمركية جديدة على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار بدءا من الشهر المقبل، موضحة أن تلك الخطوة تأتي ردا على تهديد واشنطن بفرض رسوم على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

