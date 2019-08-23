بعثة الاتحاد السكندري تتوجه إلى الكويت استعدادا لمواجهة العربي بالبطولة العربية

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري اليوم الجمعة، إلى الكويت عبر مطار القاهرة الدولي، عقب المران الذى خاضه الفريق اليوم على ملعب فندق حرس الحدود.



ويستعد نادي الاتحاد السكندري لمواجهة فريق العربي الكويتي يوم 26 أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية.

ويترأس بعثة الفريق إسماعيل أحمد عضو مجلس إدارة النادي، بينما يرافق البعثة محمد مصيلحي رئيس النادى وهشام حسن نائبه وإبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة.



وتضم قائمة الفريق 25 لاعبا هم (عماد السيد، محمود الزنفلي، صبحي سليمان، محمود شعبان، أسامة عزب، سيد سالم، صبري رحيل، محمد أنور، محمد رزق، مروان النجار، إسلام جمال، نور السيد، أحمد نبيل "مانجا"، خالد قمر، كريم الديب، أحمد حجي، أيمن الغباشي، خالد متولي، رزاق سيسيه، محمد ناجي "جدو"، أحمد رفعت، أحمد راشد، مروان عطيه، هشام محمد، إيمانويل أوكوي).