ماركيز يتقدم في سيلفرستون بعد شطب أزمنة عدد من الدرّاجين

حقّق مارك ماركيز الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي وجد فيه فابيو كوارتارارو وفالنتينو روسي نفسيهما خارج العشرة الأوائل بعد شطب زمنيهما لتجاوزهما حدود المسار.



بعد كسبه بعض الثقة وتحسينه لوتيرته بشكلٍ متواصل، تعرّض ماركيز لحادث عند المنعطف الثامن من الحلبة بعد أن فقد السيطرة على القسم الخلفي من درّاجته على سرعة ضعيفة نسبيًا، قبل أن يتمكّن من إعادة تشغيلها والعودة للقيادة.



وكان هذا الحادث الأوّل لماركيز منذ جائزة فرنسا الكبرى في مايو الماضي.