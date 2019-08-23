شرط "نيمار" للموافقة على الانتقال للنادى الكتالوني

كشف برنامج "جوجونيس" الإسباني، اليوم الجمعة، عن أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، وضع شرطًا قاسيًا للموافقة على الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



وأصبح نيمار على بعد خطوات قليلة من الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وارتبط اسم اللاعب في الأيام الأخيرة بالعودة مجددًا إلى الدوري الإسباني من بوابة فريقه القديم برشلونة، أو عن طريق الغريم الأبيض ريال مدريد، ولكن هناك كثيرا من الشكوك حول وجهته الحقيقية حتى الآن.



ووفقًا للبرنامج الإسباني الشهير والموثوق الذي يقدمه الإعلامي جوسيب بيدرول، فإن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، يطالب براتب سنوي قدره 35 مليون يورو صافي، وعقد مدته 5 سنوات للموافقة على التوقيع مع نادٍ جديد هذا الصيف.