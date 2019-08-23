الزمالك يواجه الفائز من "سيدنى" الأسترالى و"كيل" الألمانى بربع نهائى مونديال اليد

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، التي تستضيفها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس الجارى.



ومن المقرر أن يبدأ الفارس الأبيض مشواره في البطولة انطلاقًا من الدور ربع النهائي، بمواجهة الفائز من التصفيات بين جامعة سيدني الأسترالية، و"كيل" عملاق كرة اليد الألمانية.



ويشارك الزمالك في مونديال الأندية بصفته بطلًا لكأس السوبر الإفريقية التي أقيمت بالمغرب في أبريل الماضي؛ لينضم إلى 9 أندية أخرى ستخوض منافسات البطولة أبرزها برشلونة الإسباني، وكيل الألماني وفاردار المقدوني.

