ترامب ينفى اقتراب الاقتصاد الأمريكى من حالة ركود

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية أن يواجه الاقتصاد الأمريكي حالة ركود يتكهن بها بعض المحللين بناء على مؤشرات مالية، مؤكدًا أنه سيدرأ بنفسه أي تدهور في اقتصاد بلاده، قائلًا إنه دائمًا ما يجد "طريقًا للفوز".



وقال ترامب- عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة: "الاقتصاد قوي وجيد، بينما لا يبلي باقي العالم حسنا، رغم أن إعلام الأخبار الزائفة.. جنبًا إلى جنب مع شريكه.. الحزب الديمقراطي يعمل على مدار الساعة على إقناع الناس بأننا في، أو سنتجه قريبًا، نحو ركود".



وأضاف: "أنهم على استعداد لخسارة ثروتهم، أو جزء كبير منها، فقط من أجل احتمالية الفوز بالانتخابات، لكن ذلك لن يجدي نفعًا لأننا دائمًا ما نجد طريقا للفوز، لا سيما للشعب".



تأتي تعليقات ترامب بعد ساعات من نشر صحيفة "واشنطن بوست" تقريرًا نقلت فيه عن مصادر -لم تسمها- أن مسئولين بالبيت الأبيض أبلغوا الرئيس- في وقت مبكر من هذا الشهر- أن التوقعات الاقتصادية تظهر تباطؤًا محتملًا في الاقتصاد على مدى العام المقبل، والذي سيخوض فيه ترامب سباق الانتخابات الرئاسية.