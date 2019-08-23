عمران خان وميركل يناقشان الأوضاع في كشمير الهندية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الجمعة، أن خان ناقش مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإجراءات التي اتخذتها الهند بشكل غير قانوني ومن جانب واحد، بهدف تغيير الوضع المتنازع عليه في إقليم "كشمير".



وقال المكتب- في بيان صحفي نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية- إن خان أبلغ ميركل، خلال مكالمة هاتفية بينهما، بأن تصرفات الهند تتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقوانين الدولية والتزاماتها الرسمية، كما كشف عن الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في كشمير الهندية، بما في ذلك الإغلاق التام لجميع وسائل الاتصالات، والنقص الشديد في المواد الغذائية والأدوية.



وأضاف المكتب أن خان شدد على أن القمع الهندي المكثف يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح في إقليم "كشمير"، والتي يجب منعها بأي ثمن، كما أوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الهند سينتج عنها آثار خطيرة على السلام والأمن في المنطقة، وعلى المجتمع الدولي التصرف بشكل عاجل.



وأشار المكتب إلى أن خان وميركل اتفقا على العمل سويا من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.



من جانبها، قالت ميركل إن ألمانيا تراقب عن كثب الوضع في المنطقة، مؤكدة أهمية تخفيف حدة التوترات والتوصل إلى حل للقضايا بشكل سلمي.