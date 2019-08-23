أندر أنواع القرود يُولد بحديقة حيوان ميدلين في كولومبيا (فيديو)

عرضت فضائية "الآن" تقريرًا عن ولادة إحدى السلالات النادرة من أنواع القرود بحديقة حيوان ميدلين، بكولومبيا.



وعرض التقرير ظهورًا علنيًا للمرة الأولى باحتفال حديقة حيوان ميدلين بميلاد أول قرد عويل لها في الحديقة، ويبلغُ عمر القرد شهرين، في حين يقول الأطباء إنه يزداد قوة كل يوم، وقرد العواء هو موطنه كولومبيا، لكنه واحد من أكثر الحيوانات تهريبًا في البلاد.



يُشار إلى أنّ الجهود المبذولة لإعادة إنتاج هذا النوع النادر في الأسر، هي أمر صعب للغاية، وتعد ميدلين ثاني أكبر مدن كولومبيا، وتقع في وادي أبورا أقصى شمال جبال أنديز.