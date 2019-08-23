انطلاق البطولة العربية لكرة الريشة الطائرة اليوم

تنطلق اليوم في الأردن البطولة العربية الثانية للناشئين للريشة الطائرة تحت 15 و17 سنة بمشاركة 69 لاعبًا ولاعبة يمثلون 8 دول هى الجزائر، مصر، الأردن، ليبيا، السعودية، البحرين، العراق، ولبنان.



وأكد سيد جعفر إبراهيم، الأمين العام للاتحاد العربي للعبة، حرص الاتحاد على توفير كل مقومات النجاح للبطولة وتعزيز الإيجابيات التي تحققت في النسخة الماضية من البطولة.