"تريب أدفايزور": الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية بالعالم

اختار السائحون مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة على مستوى العالم، بموقع "تريب أدفايزور"، حسبما قالت وزيرة السياحة، في تغريدة لها على صفحاتها الشخصية بموقع "تويتر".



وتابعت: وبحسب مجلة"تايم" فقد تصدر عناوين الصحف والمجلات العالمية، اليوم، التنوع والأصالة التي تقدمها مصر، شكرا للرحالة الإنجليزي بن هوفلر، والمغامر المصري عمر السمرة على ما بذلتموه لتطوير سياحة المغامرات، وكل التهاني للمجتمعات المحلية المصرية التي ساهمت في اعادة الحياة الى هذه المسارات والدروب.



ووفقا للموقع جاء ترتيب الغردقة في المرتبة رقم 21 قبل هونج كونج، وكاسيو في بيرو، وسيدني بأستراليا.



وعرضت "سي ان ان" فيلما قصيرا عن درب البحر الأحمر Red Sea Mountain Trail وهو أول درب للمشي الطويل hiking، وتم اختياره كواحد من أفضل الأماكن في العالم للزيارة ٢٠١٩، وفقا لمجلة تايم".

