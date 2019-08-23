"الصحة": استمرار فحص السيدات من سرطان الثدى فى 9 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والخاصة بفحص السيدات من سرطان الثدى والأمراض غير السارية، فى محافظات المرحلة الأولى التى تشمل "بورسعيد، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، جنوب سيناء، دمياط، مرسى مطروح، أسيوط"، حتى 31 أغسطس الجارى.



وتواصل المبادرة يوميًا استقبال كافة السيدات ممن هن فوق 18 عامًا من الساعة 9 صباحًا حتى الثالثة عصرًا ماعدا يوم الجمعة، كما يمتد العمل فى مراكز العلاج حتى التاسعة مساءً، ويتم تحويل الحالات المصابة لمراكز العلاج فى المحافظات لإجراء الفحوصات التأكيدية والحصول على العلاج.



وتستهدف المبادرة فحص 30 مليون سيدة مصرية، لمن هنَّ فوق سن الـ18 عامًا، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، فضلًا عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.