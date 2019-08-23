"الإحصاء": 165 ألف نسمة زيادة فى عدد سكان مصر خلال شهر

أكثر من 165 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر بالداخل خلال شهر واحد فقط، منذ إعلان ارتفاع عدد السكان إلي 99 مليون نسمة، ليصل عددهم إلي 99.165 مليون نسمة حتي اللحظة.



وبحسب الساعة السكانية علي موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن محافظة القاهرة احتفظت بأكبر عدد من السكان بحوالي 9.896 مليون نسمة، يليها محافظة الجيزة بعدد 9.026 مليون نسمة، والشرقية بعدد 7.479 مليون نسمة.



بينما تذيلت قائمة المحافظات من حيث عدد سكان الجمهورية، محافظة جنوب سيناء 197.6 ألف نسمة، ومحافظة البحر الأحمر 377.5 ألف نسمة، ثم محافظة شمال سيناء بعدد 450.5 ألف نسمة.

