الوصل الإماراتي يحتفل بالسبّاحة سارة الأجنف

هنأ راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي، سباّحة النادي الذهبية التونسية سارة الأجنف.



وأشاد بإنجازها اللافت في البطولة الدولية المفتوحة للسباحة «الماستر»، التي اختتمت مؤخرًا في كوريا الجنوبية، وحصولها على خمس ميداليات منها 4 ذهبيات وبرونزية، جاء ذلك خلال استقبال السباحة الأجنف، مساء أول من أمس، في استاد النادي، بحضور الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وحميد يوسف مدير الفريق، وحرص الجميع على مصافحة اللاعبة وتهنئتها وأخذ عدد من اللقطات معها، ومنهم المحترفان فابيو ليما وويلتون سواريز.