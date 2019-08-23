منتخب الإمارات للجوجيتسو يدخل بطولة العالم للألعاب القتالية

تغادر بعثة منتخب الإمارات للجوجيتسو 27 الجاري متجهة إلى كوريا الجنوبية، للمشاركة في بطولة العالم للألعاب القتالية التي تقام من 29 الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل في مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية.



ويرأس البعثة عبدالله الزعابي مشرفًا إداريًا، وتضم 3 لاعبين هم البطل العالمي فيصل الكتبي قائد المنتخب الأول، والصاعدان عبدالله الكبيسي ومانع البريكي، واللاعبتان مها الهنائي ومريم العامري، بالإضافة إلى المدرب البرازيلي رامون، المدير الفني للمنتخب، وتشارك بعثتنا خلال البطولة في 5 أوزان، 3 للرجال و2 للسيدات.



وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو أن تدريبات المنتخبات لا تتوقف، وقال: لدينا هدف استراتيجي هو المنافسة على الذهب في كل المحافل الدولية، والبحث عن الرقم واحد وصعود منصات التتويج الإقليمية والقارية والعالمية، وسيتم تنظيم تجمع للاعبي المنتخب في أول سبتمبر لاختيار أفضل اللاعبين للسفر إلى معسكر كاليفورنيا.