"السيدة الأولى".. أول فنانة إيطالية تتعلم فنون الخط العربى

قالت الفنانة الإيطالية أنتونيلا إنها تقوم حاليًا بعمل دبلومة فى الخط العربي، لافتة إلى أنها السيدة الأولى في إيطاليا التي تقوم بذلك.



وأكدت "أنتونيلا" أن هذا يعد بداية جيدة لمجيء الأجانب لتعلم فنون الخط العربي بمصر، موضحة أنها واجهت اندهاشًا وانتقادًا من زملائها في إيطاليا عندما علموا بتعلمها الخط العربي.



وأشارت "أنتونيلا" إلى أنها كانت محظوظة جدًا للقائها بمعلمين لديهم خبرة ومعرفة كبيرة بفنون الخط العربي بمصر، لافتة إلى أنها أحبت الخط العربي منذ رؤيتها له من أول مرة وأنها تأثرت به كثيرًا وصممت على تعلمه رغم صعوبته لأنه شيء جميل.