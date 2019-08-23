ناصر الرزوقي: الإمارات تقود آسيا لريادة الكاراتيه عالميًا

أكد اللواء متقاعد ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أن الهدف الرئيسي له بعد فوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي هو إعادة القارة الصفراء إلى ريادتها العالمية في هذه الرياضة التي ترتبط تاريخيًا بآسيا في النشأة والتطور والأبطال وأعداد الممارسين.



وأشار إلى أن فوزه بنسبة الـ100% من عدد أصوات المشاركين في التصويت «39 من 39 صوتًا»، رسالة قوية لمن يهمه الأمر، وتفويض للإمارات في قيادة آسيا لاستعادة مكانتها الحقيقية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن رياضة الكاراتيه تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد كرة القدم في عدد ممارسيها.