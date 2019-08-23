زيدان: لا أتخيل ريال مدريد دون كيلور نافاس

أعرب المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن اعتقاده بأن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، لن يغادر الميرينجي، مؤكدًا أنه لاعب مهم بالفريق.



وقال زيدان، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد أمام ريال بلد الوليد، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة: "لا يمكنني تخيل الفريق دون نافاس، هو لاعب مهم بالنسبة لنا، كان دائمًا هكذا وسيظل هكذا على الدوام".



وأضاف المدرب الفرنسي: "لا أرى في خيالي هذا الأمر يتحقق. فلم يخبرني بالرغبة في الرحيل، وهو هنا ويريد اللعب، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للفريق. ودائمًا ما كان محترفًا وستكون أمامنا مباريات كثيرة، وأعتمد عليه وسأعتمد عليه، فهذه رسالتي بأنني أرغب فى بقائه معنا".



وحول تزايد التكهنات بشأن إمكانية التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار، وذلك قبيل مباراة الغد أمام بلد الوليد والتي يستضيفها ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، أوضح مدرب الريال أن "الفريق لا يفكر سوى باللقاء المقبل، هذا كل شيء. فاللاعبون الموجودون معي هم الموجودون".



وتابع "بالطبع يمكن لأي شيء أن يحدث حتى 2 سبتمبر القادم، موعد غلق باب الانتقالات الصيفية للأندية الإسبانية، لذلك أريد مجيء هذا اليوم حتى لا نضطر للحديث عن الانتقالات مرة أخرى".



وأشار مدرب الريال إلى أن الأهم هو لقاء بلد الوليد الذي يتطلع "لوس بلانكوس" إليه خاصة أنه يقام على ملعب الفريق المدريدي، مضيفًا: "لا توجد مباريات معقدة لأننا نعلم المنافس الذي يلعب أمامنا وقد بدأوا بداية جيدة ويمتلكون فريقًا شجاعًا، لذلك يتعين علينا مواصلة التطور".



وأشاد زيدان بأداء الجناح الويلزي جاريث بيل، أمام سلتا فيجو، فىالجولة الافتتاحية لموسم الليجا، قائلا: "لعب بيل جيدا أمام سلتا، ليس فقط بما نعلم أنه جيد فيه، وإنما في الدفاع أيضًا. والكل سيكون مهمًا، وسأعتمد عليهم جميعًا".



وألمح مدرب ريال مدريد إلى إمكانية بدء الكولومبي خيمس رودريجيز لقاء الغد، قائلا "غدًا سنرى ما إذا كان سيبدأ خيمس أم لا. هو نفس اللاعب الجيد الذي كان عليه سابقًا قبل المغادرة إلى بايرن ميونيخ".