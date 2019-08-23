الجمعة 23 أغسطس 2019 الموافق 22 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

زيدان: لا أتخيل ريال مدريد دون كيلور نافاس

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:43 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعرب المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن اعتقاده بأن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، لن يغادر الميرينجي، مؤكدًا أنه لاعب مهم بالفريق.

وقال زيدان، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد أمام ريال بلد الوليد، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة: "لا يمكنني تخيل الفريق دون نافاس، هو لاعب مهم بالنسبة لنا، كان دائمًا هكذا وسيظل هكذا على الدوام".

وأضاف المدرب الفرنسي: "لا أرى في خيالي هذا الأمر يتحقق. فلم يخبرني بالرغبة في الرحيل، وهو هنا ويريد اللعب، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للفريق. ودائمًا ما كان محترفًا وستكون أمامنا مباريات كثيرة، وأعتمد عليه وسأعتمد عليه، فهذه رسالتي بأنني أرغب فى بقائه معنا".

وحول تزايد التكهنات بشأن إمكانية التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار، وذلك قبيل مباراة الغد أمام بلد الوليد والتي يستضيفها ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، أوضح مدرب الريال أن "الفريق لا يفكر سوى باللقاء المقبل، هذا كل شيء. فاللاعبون الموجودون معي هم الموجودون".

وتابع "بالطبع يمكن لأي شيء أن يحدث حتى 2 سبتمبر القادم، موعد غلق باب الانتقالات الصيفية للأندية الإسبانية، لذلك أريد مجيء هذا اليوم حتى لا نضطر للحديث عن الانتقالات مرة أخرى".

وأشار مدرب الريال إلى أن الأهم هو لقاء بلد الوليد الذي يتطلع "لوس بلانكوس" إليه خاصة أنه يقام على ملعب الفريق المدريدي، مضيفًا: "لا توجد مباريات معقدة لأننا نعلم المنافس الذي يلعب أمامنا وقد بدأوا بداية جيدة ويمتلكون فريقًا شجاعًا، لذلك يتعين علينا مواصلة التطور".

وأشاد زيدان بأداء الجناح الويلزي جاريث بيل، أمام سلتا فيجو، فىالجولة الافتتاحية لموسم الليجا، قائلا: "لعب بيل جيدا أمام سلتا، ليس فقط بما نعلم أنه جيد فيه، وإنما في الدفاع أيضًا. والكل سيكون مهمًا، وسأعتمد عليهم جميعًا".

وألمح مدرب ريال مدريد إلى إمكانية بدء الكولومبي خيمس رودريجيز لقاء الغد، قائلا "غدًا سنرى ما إذا كان سيبدأ خيمس أم لا. هو نفس اللاعب الجيد الذي كان عليه سابقًا قبل المغادرة إلى بايرن ميونيخ".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

من بسنت نور الدين إلى شيرى عادل.. نساء فى حياة معز مسعود

منذ ساعة و 28 دقيقة

تفاصيل الحالة الصحية لأحمد السبكي بعد سفره المتكرر لـ"لندن"

منذ حوالي 10 ساعة

رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى

منذ حوالي 21 ساعة

«المركزى» يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

ads

الصور

image description

بالصور.. "الدستور" ترصد مراحل وضع تمثال ليلي مراد بـ"شاطئ الغرام"

image description

السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية

image description

في اليوم الرابع.. فرقة رضا تشعل مهرجان القلعة بـ"التحطيب"

image description

إشعال شمعة الوطنية فى مؤتمر أطول علم بالعالم فى الإسكندرية (صور)

image description

بعد معاينة النيابة.. تعرف على سبب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة (صور)

ads

الأكثر قراءة

بالفيديو.."رقص مدرس مع طالبة" بـ"سنتر" يثير استياء المعلمين

ضبط شاب وفتاة يمارسان الجنس فى دورة مياه مسجد بالشرقية

رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى

نجاح أول رحلة اختبارية لطائرة إيرباص A220 – 300 التي تتسلمها مصر

أيام زمان

توفيق الدقن أصيب بالسكر بسبب دور حلم به وحرمته منه الفنانة صباح

محمد رفعت كلمة السر.. تعرّف على تفاصيل دخول دولت أبيض الإسلام

"تصوم رمضان وتشرب ويسكي بعد الصلاة".. قصة "علقة موت" من تحية كاريوكا لصحفي

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

الصحة

الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء

آمال جديدة فى الفضاء على الملاريا

ارتفاع نسبة أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية

دراسة تنفى اعتقاد خاطىء بشأن فوائد "الأوميجا 3"

الرئيس نيوز

هنية يحذر إسرائيل من تصاعد العمليات بالضفة الغربية بسبب القدس

اقتصاديون: خفض المركزي لأسعار الفائدة ينعش الاستثمار

قرار من السياحة بشأن ارتداء "المايوه الشرعي" في السباحة بالفنادق

حبس نجل وزير الخارجية الفلسطينى الأسبق بتهمة الانضمام لخلية الأمل

منوعات

فقدان 30 راكبًا إثر إندلاع حريق بمركب قبالة الشواطئ الإندونيسية

الصابون السائل أم الصلب أفضل للبشرة؟

172 ألف طلب لجوء للنمسا منذ عام 2015

روسيا تضرب رقمًا قياسيًا من حيث عدد المعمرين

كشكول

"التنسيق" يستقبل 7 آلاف طالب تخلفوا عن تسجيل رغبات القبول بالجامعات

تنسيق الأزهر 2019.. 42 ألف طالب يسجلون بالمرحلة الأولى

الأحد.. سادس ندوات ملتقى كبار علماء الأزهر مع الطلاب الوافدين

ننشر الأماكن الشاغرة للأول الابتدائي بمدارس الوادي الجديد

إسلام سياسي

قيادي بالدعوة السلفية يفتح النار على قادة الإخوان

تعرّف على أشهر القساوسة المختطفين لدى داعش

صحيفة أمريكية: الخلافة الثانية لداعش باتت قريبة

الحوثي يعلن ضم لواء عسكري تابع للإخوان في اليمن


زيت وسكر

بالصور .. ختام فاعليات المعسكر التدريبي ” قوتنا فى شبابنا ” لتنمية العمل التطوعى لدى الشباب ومكافحة المخدرات

اختيار 100 جزار من 286 متقدما للعمل بإحدى الدول الخليجية براتب يتخطى 10 آلاف جنيه

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة..تعرف عليها

التأمين الصحى: استمرار تسجيل مواطنى بورسعيد فى المنظومة الجديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفقر فى فرنسا!
مدحت بشاى
كوميديا بديع خيرى.. والضحكة اللى من القلب
د. محمد عفيفي
الناس فى بداية القرن العشرين
ماجد حبته
واقعة «الكاديلاك».. لم يخطئ أحد!
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. أمير الغناء العربى يُحيى حفل بمهرجان القلعة للموسيقي

"وفاء النيل عند القدماء المصريين" بثقافة الأقصر

"مصر هبة النيل" بثقافة البحيرة

ختام مبهر لفرقة كورال أطفال ثقافة المنيا بطهنا الجبل

صفحتنا ع الفيس بوك