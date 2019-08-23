رغم الانخفاض عالميًا.. استقرار أسعار الذهب محليًا

قال نادي نجيب، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الذهب، اليوم الجمعة.



وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن "عيار 18" سجل 592 جنيهًا للجرام، فيما سجل "عيار 21" 692 جنيهًا، وسجل "عيار 24" 792 جنيهًا.



وأوضح أن سعر الأوقية بلغ 1496 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5600 جنيه.



علي صعيد آخر، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، عالميًا، إذ يتجه المعدن النفيس لتسجيل خسائر أسبوعية، مع تقليل أعضاء من بنك الاحتياطي الفيدرالي أهمية خفض معدل الفائدة.



وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3 % أو ما يعادل 4.90 دولار إلى 1503.60 دولار للأوقية.



وكان سعر عقود الذهب تسليم ديسمبر فقد ما يعادل 7.20 دولار إلى 1508.50 دولار للأوقية عند تسوية جلسة أمس، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطًا منذ 9 أغسطس الجاري.