فقدان 30 راكبًا إثر إندلاع حريق بمركب قبالة الشواطئ الإندونيسية

قال رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية في إندونيسيا بودي براشيتو، اليوم الجمعة، إن رجال الإنقاذ لا يزالون يبحثون عن 30 شخصًا على الأقل فقدوا بعدما اندلع حريق بمركبهم قبالة شواطئ جزيرة "جاوة" الإندونيسية.



وقال براشيتو - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن المركب كان يقل 277 راكبًا، وأبحر مساء أمس الخميس، من ميناء "تانجونغ بيراك" الواقع في مدينة "سورابايا" التابعة للجزيرة.



بدوره، أفاد مسئول بالميناء، بأن الحريق كان قد اندلع عقب 11 ساعة من مغادرة المركب للميناء، حيث كان يتجه إلى مدينة "باليكبابان" الواقعة بمقاطعة "كالمنتان الشرقية"، مؤكدًا أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال مجهولة.



وقال إنه تم إنقاذ نحو 247 راكبًا بواسطة المراكب والقوارب القريبة من الميناء، فيما تتواصل عمليات البحث عن 30 مفقودًا.



يذكر أن إندونيسيا تعد أكبر أرخبيل في العالم، حيث تحتوي على أكثر من 17 ألف جزيرة.